В Энгельсе продолжается тушение пожара на промпредприятии

В Энгельсе на пятый день пожара на промышленном предприятии продолжает выгорать топливо, количество дыма и площадь возгорания снижаются, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
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