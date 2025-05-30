Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Июнь 25-го как июнь 41-го: грядет война с Германией, предсказывает политолог Марков

Июнь 25-го как июнь 41-го: грядет война с Германией, предсказывает политолог Марков

БлокнотРУ 28 мая в Берлине Владимир Зеленский запустил свой план по началу войны между Россией и Германией, к которой затем присоединится весь блок НАТО.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Россию пытались не раз уничтожить, но как-то не получилось. При этом междуусобицы, вражда и ненависть по &quot;классовому признаку&quot; могут расчленить государство. &quot;Фашизмом&quot; заменили национал-социализм, по сути - шовинизм. На этом (в очередной раз) &quot;играют&quot; англичане. Так было и с поляками, с турками и с украинцами - главное натравить на русских, а сами - в стороне. Так если сражаться - то с британами, но не тратить ресурсы на их &quot;шавок&quot;.
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5 час.
Вячеслав Нецветаев
Да уж некуда вроде расчленять!
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ИВ
Иван Вакула
Тройку Орехов послать в подарок Мерцу, этого хватит привести его чувства.
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2 час.
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