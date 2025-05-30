Игорь Кузнецов

Россию пытались не раз уничтожить, но как-то не получилось. При этом междуусобицы, вражда и ненависть по "классовому признаку" могут расчленить государство. "Фашизмом" заменили национал-социализм, по сути - шовинизм. На этом (в очередной раз) "играют" англичане. Так было и с поляками, с турками и с украинцами - главное натравить на русских, а сами - в стороне. Так если сражаться - то с британами, но не тратить ресурсы на их "шавок".