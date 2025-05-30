БлокнотРУ 28 мая в Берлине Владимир Зеленский запустил свой план по началу войны между Россией и Германией, к которой затем присоединится весь блок НАТО.
Июнь 25-го как июнь 41-го: грядет война с Германией, предсказывает политолог Марков
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Россию пытались не раз уничтожить, но как-то не получилось. При этом междуусобицы, вражда и ненависть по "классовому признаку" могут расчленить государство. "Фашизмом" заменили национал-социализм, по сути - шовинизм. На этом (в очередной раз) "играют" англичане. Так было и с поляками, с турками и с украинцами - главное натравить на русских, а сами - в стороне. Так если сражаться - то с британами, но не тратить ресурсы на их "шавок".
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5 час.
Вячеслав Нецветаев
Да уж некуда вроде расчленять!
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3 час.
ИВ
Иван Вакула
Тройку Орехов послать в подарок Мерцу, этого хватит привести его чувства.
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2 час.
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