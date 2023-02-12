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38 очков Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» обыграть «Юту»

38 очков Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» обыграть «Юту»

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон набрал 38 очков и сделал 5 передач в победном матче против «Юты» (126:120).

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