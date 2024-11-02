Прозоров: Киев мог затеять прорыв ДРГ в Брянскую область в медийных целях

Одной из целей организации попытки прорыва ДРГ ВСУ на территорию Брянской области могло быть создание положительного инфоповода для отвлечения внимания от проблем украинских войск на линии боевого соприкосновения, заявил в беседе с РИА Новости экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.