Прозоров: Киев мог затеять прорыв ДРГ в Брянскую область в медийных целях

Одной из целей организации попытки прорыва ДРГ ВСУ на территорию Брянской области могло быть создание положительного инфоповода для отвлечения внимания от проблем украинских войск на линии боевого соприкосновения, заявил в беседе с РИА Новости экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии