Премьер-министр Индии обещает помочь положить конец конфликту на Украине

Моди встречается с польским коллегой в Варшаве, в пятницу отправится в Украину для встречи с президентом Зеленским Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил в Варшаве премьер-министру Польши Дональду Туску, что он поможет положить конец конфликту на Украине.
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