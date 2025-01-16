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Кремовая творожно- лимонная запеканка. Нежная Итальянская выпечка

Кремовая творожно- лимонная запеканка. Нежная Итальянская выпечка

Кремовая творожно-лимонная запеканка — это восхитительный десерт, который сочетает в себе нежность творога и свежесть лимона, создавая легкое и воздушное угощение, способное украсить как повседневный ужин, так и праздничное застолье.

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