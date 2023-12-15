Бывшая заведующая детским садом в Братском районе ответит в суде за мошенничество

Бывшая заведующая детским садом в Братском районе предстанет перед судом по делу о мошенничестве. Предполагается, что 52-летняя местная жительница с 2021 по 2023 год оформила на должности музыкального работника и инструктора по физической культуре двух женщин, которые фактически трудовую деятельность в учреждении не осуществляли.