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Ник Нерс о возвращении Джоэля Эмбиида до плей-офф: «Я надеюсь на это и достаточно уверен»

Медицинский штаб «Сиксерс» доволен прогрессом центрового. «Все восстанавливаются в своем темпе, поэтому обычно сложно дать четкий график.

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