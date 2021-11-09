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Белоруссия не собирается нападать на Польшу, заявил Лукашенко

Белоруссия не собирается нападать на Польшу, заявил Лукашенко

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается нападать на Польшу, а ситуацию с ближневосточными мигрантами на границе объяснил желанием ЕС отвлечь внимание от своих собственных проблем.

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