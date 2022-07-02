БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Европейский клещ: Польша судится с «Газпромом» и пытается отжать норвежский газ у Германии

Европейский клещ: Польша судится с «Газпромом» и пытается отжать норвежский газ у Германии

Немцы обещают делиться газом с соседями до первых заморозков в своих квартирах Валерий Цыганков Фото: AP/TASS Материал комментируют: Игорь Юшков Германия заявила о готовности в случае необходимости поставлять газ из своих хранилищ в соседние страны.

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