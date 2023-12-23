Зюганов: съезд КПРФ поддержит кандидатуру Харитонова для выдвижения на выборах

Съезд КПРФ поддержит кандидатуру Николая Харитонова для выдвижения на выборах президента России. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил председатель Центрального комитета Коммунистической партии Геннадий Зюганов.
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