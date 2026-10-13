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Более 3,3 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

Более 3,3 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

С начала года диспансеризацию в Подмосковье прошли более 3,3 миллиона человек. В ходе обследований медики выявили свыше 111 тысяч заболеваний, о которых пациенты ранее не знали, а также почти 2,2 тысячи случаев злокачественных новообразований.

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