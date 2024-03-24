«Тройной праздник»: как 25 марта «приманить» удачу на всю жизнь Елена Галицкая 25 марта Православная церковь отмечает память трех святых: преподобного Феофана Исповедника, преподобного Симеона Нового Богослова и святителя Григория Двоеслова.
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