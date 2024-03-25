Ложные сообщения о терактах превратились в прямые призывы: за отказ шлют угрозы

В Госдуме предложили ужесточить наказание за заведомо ложные сообщения о терактах. Поводом послужило то, что после чудовищного теракта в «Крокус Сити Холле» на телефоны экстренных служб стали поступать в большом количестве ложные сообщения о заложенных бомбах.