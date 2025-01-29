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Петербуржцы «подсели» на антидепрессанты: в городе вырос спрос на успокоительные

Петербуржцы «подсели» на антидепрессанты: в городе вырос спрос на успокоительные

Цены на таблетки подскочили на 12,5%. В Северной столице выросли объемы продаж антидепрессантов. Как сообщает «ДП» со ссылкой на сотрудников аналитической компании «АРЭНСИ Фарма», в 2024 году в Петербурге было продано на 22% больше (1,44 млн) упаковок антидепрессантов, чем в 2023–м.

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