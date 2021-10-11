«Его могли отравить»: представлены две версии смерти нардепа Полякова, труп которого нашли в такси

МВД Украины рассматривает две версии смерти народного депутата Верховной рады Антона Полякова. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Шевченко в эфире телеканала «Украина 24».
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