Эксперт Дандыкин рассказал о причинах неудач ВФУ на донецком направлении

В районе Клещеевки российские подразделения заняли господствующие высоты, в то время как вооруженные формирования Украины (ВФУ) находятся в низине, из-за этого несут большие потери, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.
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