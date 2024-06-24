«Филадельфия» может обменять 16-й пик и Тобайаса Харриса на Пола Джорджа

«Сиксерс» в день драфта-2024 могут обменять в «Клипперс» 16-й пик и добавить форварда Тобайаса Харриса (по сайн-энд-трейду), чтобы усилиться звездным баскетболистом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Американцам по барабану на всех остальных. Для большинства Беларусь, Украина, Казахстан – это все Россия. С нелюбовью не сталкивался». Экс-игрока «Остина» Сарамутин о США
- Минобразования Молдовы ведет расследование участия молдавских спортсменов в Играх БРИКС
- Шамиль Тарпищев: «Планируем, что Медведев и Андреева сыграют в миксте на Олимпиаде»
Свежие комментарии