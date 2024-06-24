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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Филадельфия» может обменять 16-й пик и Тобайаса Харриса на Пола Джорджа

«Сиксерс» в день драфта-2024 могут обменять в «Клипперс» 16-й пик и добавить форварда Тобайаса Харриса (по сайн-энд-трейду), чтобы усилиться звездным баскетболистом.

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