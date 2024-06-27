Пшенная каша на воде (рецепт)

Пшенная каша на воде — это классическое блюдо, которое приносит ощущение тепла и уюта на ваш стол. Это простое и питательное блюдо, и мы расскажем вам, как приготовить пшено так, чтобы оно стало идеальной основой для вашей каши.
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