Врач Залетова: какао защитит организм от старения

Среди любимых россиянами напитков есть особо полезный. Это какао. В нем достаточно антиоксидантов, которые помогают замедлить старение организма и улучшить работу мозга, сообщила диетолог Татьяна Залетова.
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