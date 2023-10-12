Мошенники развели сотрудника Росказначейства почти на 15 000 000 руб

Телефонные мошенники выманили у сотрудника Росказначейства почти 15 млн рублей Телефонные мошенники выманили у ведущего руководителя Росказначейства почти 15 миллионов рублей, представившись главой ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии