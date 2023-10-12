Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Мошенники развели сотрудника Росказначейства почти на 15 000 000 руб

Мошенники развели сотрудника Росказначейства почти на 15 000 000 руб

Телефонные мошенники выманили у сотрудника Росказначейства почти 15 млн рублей Телефонные мошенники выманили у ведущего руководителя Росказначейства почти 15 миллионов рублей, представившись главой ведомства.

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Комментарии
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t
tatyanadavydkina
Значит нужно уволить за профнепригодность. С таким портфелем - это просто позор.
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