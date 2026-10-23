«Я полностью согласен с Мостовым, а также с Роланом Гусевым и другими. Я вообще считаю, что человек, которого отовсюду уволили, не имеет права обсуждать разных тренеров, игру команд и так далее, - заявил футбольный агент Дмитрий Селюк, встав на сторону Александра Мостового в конфликте с Леонидом Слуцким.
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