Скорость электросамокатов на Южном Урале снизят до 10 километров в час

Власти Челябинской области заявили о дополнительных ограничениях для СИМ. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, о новых мерах министр общественной безопасности региона Александр Гриб рассказал на заседании парламентского комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению.
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