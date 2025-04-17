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Скорость электросамокатов на Южном Урале снизят до 10 километров в час

Скорость электросамокатов на Южном Урале снизят до 10 километров в час

Власти Челябинской области заявили о дополнительных ограничениях для СИМ. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, о новых мерах министр общественной безопасности региона Александр Гриб рассказал на заседании парламентского комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению.

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