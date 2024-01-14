В Японии вулкан разбросал породу в радиусе 1 километра от своего кратера

Извержение вулкана на острове Суваносэ вызвало тревогу в японской префектуре Кагосима. По информации агентства Киодо, Метеорологическое агентство Японии повысило уровень опасности до третьего, что привело к запрету подъема на гору.
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