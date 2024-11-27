Тейлор-Грин: Байден и Харрис ищут возможность передать Украине ядерное оружие

От этого страдают американские налогоплательщики Президент Соединенных Штатов Джо Байден и вице-президент Камала Харрис ставят страну на последнее место очередным запросом о помощи Украине, заявила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в соцсети Х.