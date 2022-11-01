США опровергли утверждения о переброске РФ гиперзвуковых ракет в Белоруссию

США не могут подтвердить утверждения о переброске РФ гиперзвукового оружия в Белоруссию. Об этом заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во вторник, 1 ноября.