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Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение вопроса по ограничению проезда фур из Польши по территории России

Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение вопроса по ограничению проезда фур из Польши по территории России

Инициативу по ограничению проезда фур из Польши по территории России рассмотрят 22 мая на совете нижней палаты парламента.

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