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Петербургский дневник

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Посол в России: Аргентина не получила приглашения на саммит БРИКС

Посол в России: Аргентина не получила приглашения на саммит БРИКС

Мероприятие пройдет в Казани 22-24 октября Аргентина не получила приглашения на саммит БРИКС в Казани, изучит его, если оно поступит, сообщил РИА Новости посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра.

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