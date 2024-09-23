Посол в России: Аргентина не получила приглашения на саммит БРИКС

Мероприятие пройдет в Казани 22-24 октября Аргентина не получила приглашения на саммит БРИКС в Казани, изучит его, если оно поступит, сообщил РИА Новости посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра.
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