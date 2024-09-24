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Политика как она есть

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Россиянам дали прогноз на предстоящую зиму

Россиянам дали прогноз на предстоящую зиму

Зима в центральных регионах страны выдастся не менее снежной, чем в прошлом году. Прогноз на предстоящую зиму в беседе с 76.

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