Бродит тигр: об опасности выхода в лес предупреждают жителей Уссурийского округа

В Уссурийском городском округе сотрудники полиции предупреждают граждан об опасности выхода в лес. Профилактическая работа связана с недавним нападением тигра на собаку в селе Кугуки, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.