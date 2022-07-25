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Высочайший спрос на «ободранные» Lada Granta Classic 2022 заставит АвтоВАЗ раньше времени вернуться на пятидневку

Высочайший спрос на «ободранные» Lada Granta Classic 2022 заставит АвтоВАЗ раньше времени вернуться на пятидневку

АвтоВАЗ прорабатывает решение о том, чтобы возобновить пятидневную рабочую неделю для автосборочного производства с 15 августа, раньше запланировано.

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