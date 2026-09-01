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Красную икру начнут производить по новым ГОСТам с 2027 года

Красную икру начнут производить по новым ГОСТам с 2027 года

Одно из основных изменений касается нормативов для баночной лососевой икры С 1 июня 2027 года в России начнут действовать обновленные ГОСТы на красную икру.

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