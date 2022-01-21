Биология замедленного действия

После недавних беспорядков в Казахстане во время массовых погромов и захватов государственных объектов была упомянута попытка захвата центральной референс-лаборатории Национального научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева.
После недавних беспорядков в Казахстане во время массовых погромов и захватов государственных объектов была упомянута попытка захвата центральной референс-лаборатории Национального научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева.
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