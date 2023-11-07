Индекс Кореи установил рекорд дневного роста на первых торгах недели рынков АТР

Регулятор Южной Кореи принял неожиданное решение по запрету коротких продажи акций. Такие шаги вводятся в разгар экономического кризиса, чего и близко нет в регионе АТР, несмотря на очевидные проблемы китайской экономики.
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