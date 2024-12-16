19FortyFive: Недооценивать российскую систему С-500 глупо

Российская система ПВО С-500 «Триумф» превосходит своих предшественников по скорости и захвату целей и, как сообщается, может поражать гиперзвуковые ракеты, самолеты-невидимки, такие как F-22 и F-35, и даже низкоорбитальные спутники.