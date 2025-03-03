Появилось новое видео с «ведущей в ад» дороги под Курском — трассы, соединяющей украинские Сумы с российским городом Суджей, по которой осуществляется снабжение оккупировавших часть Курской области Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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