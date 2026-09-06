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Число сообщений о «взбесившихся ИИ-агентах» почти удвоилось за месяц

Число сообщений о «взбесившихся ИИ-агентах» почти удвоилось за месяц

Loss of Control Observatory зафиксировала более 300 сообщений о сбоях Центр долгосрочной устойчивости (Centre for Long-Term Resilience, CLTR) сообщил, что его подразделение Loss of Control Observatory зарегистрировало в июле более 300 сообщений о случаях неконтролируемого поведения ИИ — почти вдвое больше, чем в июне.

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