Число сообщений о «взбесившихся ИИ-агентах» почти удвоилось за месяц

Loss of Control Observatory зафиксировала более 300 сообщений о сбоях Центр долгосрочной устойчивости (Centre for Long-Term Resilience, CLTR) сообщил, что его подразделение Loss of Control Observatory зарегистрировало в июле более 300 сообщений о случаях неконтролируемого поведения ИИ — почти вдвое больше, чем в июне.