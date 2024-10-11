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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие военной полиции и военной автомобильной инспекции группировки войск «Север» в круглосуточном режиме обеспечивают безопасность на дорогах общего пользования в приграничных населенных пунктах Курской области

Военнослужащие военной полиции и военной автомобильной инспекции группировки войск «Север» в круглосуточном режиме обеспечивают безопасность на дорогах общего пользования в приграничных населенных пунктах Курской области

Посменно военные полицейские ведут патрулирование в населенных пунктах, реагируют на любые просьбы и жалобы местных жителей.

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