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Вяльбе о трансляции Кубка России с веб-камер: «Был такой интернет, такое место. Я ничего объяснять не буду!»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о трансляции первого этапа Кубка России с веб-камер.

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