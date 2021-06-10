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В Бурятии транспортные полицейские провели первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Дети и транспорт»

В Бурятии транспортные полицейские провели первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Дети и транспорт»

В преддверии летних каникул сотрудники транспортной полиции Восточной Сибири приняли участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Дети и транспорт», основной целью которого стало предупреждение детского травматизма и правонарушений, совершаемых подростками, на объектах транспортной инфраструктуры.

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