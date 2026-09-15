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Газета.ру

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Вагенкнехт предложила Меркель и Шредера в качестве посредников по Украине

Вагенкнехт предложила Меркель и Шредера в качестве посредников по Украине

Основательница BSW (ранее партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») Сара Вагенкнехт в соцсети X предложила кандидатуры экс-канцелеров Ангелы Меркель и Герхарда Шредера в качестве посредников по урегулированию конфликта на Украине.

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