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В Новотроицке суд рассмотрит дело о серии мошенничеств на 3,4 млн рублей

В Новотроицке суд рассмотрит дело о серии мошенничеств на 3,4 млн рублей

Прокуратура Новотроицка направила в суд уголовное дело против мужчины, обвиняемого в серии мошенничеств: под предлогом помощи в получении выплат и водительских прав он выманил у трёх женщин свыше 3,4 миллионов рублей.

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