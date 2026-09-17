ФСБ пресекла въезд в Россию через Курганскую область 54 экстремистов. Фото

В Курганской области УФСБ совместно с ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской областям проводят оперативно-разыскные мероприятия против лиц с радикальными и антигосударственными взглядами.
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