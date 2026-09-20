В Индийском океане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение произошло в Индийском океане, магнитуда составила 5,7. О сейсмособытии сообщили в пресс-службе американской Геологической службы (USGS).
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