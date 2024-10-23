Полное отключение электроэнергии на Кубе: миллионы людей остались без электричества и интернета

На Кубе продолжаются проблемы с электроснабжением, вызванные полным отключением национальной электроэнергетической системы после остановки единственной работающей теплоэлектростанции "Антонио Гутьеррес" в городе Матансас.
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