Путин может «простить» Тюменской области 5,58 млрд рублей госдолга

Тюменской области могут «простить» 5,59 млрд рублей государственного долга. С предложением списать регионам две трети задолженности по бюджетным кредитам выступил во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин.
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