Официальная информация МВД России

«В связи с вынесением административных штрафов за нарушения правил остановки и стоянки в отношении водителей, вынужденно стоящих в очередях на автозаправочных станциях в Саратовской области, МВД России разъясняет.
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