Reuters: США бойкотируют церемонию Генассамблеи ООН в память о Раиси

США бойкотируют церемонию Генассамблеи ООН в память о погибшем иранском президенте Ибрагиме Раиси, которая пройдет сегодня, в четверг, 30 мая, сообщает Reuters со ссылкой на пожелавшего сохранить анонимность американского чиновника.
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