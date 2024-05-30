Reuters: США бойкотируют церемонию Генассамблеи ООН в память о Раиси

США бойкотируют церемонию Генассамблеи ООН в память о погибшем иранском президенте Ибрагиме Раиси, которая пройдет сегодня, в четверг, 30 мая, сообщает Reuters со ссылкой на пожелавшего сохранить анонимность американского чиновника.