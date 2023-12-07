Жители Кубани пожаловались Путину на то, что их дома хотят снестиЖители посёлка Шепси Туапсинского района Краснодарского края написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину.
Жители Кубани пожаловались Путину на то, что их дома хотят снести
Комментарии
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Alex Zim
Видимо появился богатей, желающий отобрать лакомый кусок побережья у простых людей. Москвичи, надо сказать, очень активно скупают земли, дома и квартиры в Туапсинском районе, а вот денег на бытовой газ в Туапсе катастрофически не хватает и это при том, что газ, сопутствующий нефтепереработке на Туапсинском НПЗ, из Туапсе исчезает в густом тумане коммерческой тайны.
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