Жители Кубани пожаловались Путину на то, что их дома хотят снести

Alex Zim

Видимо появился богатей, желающий отобрать лакомый кусок побережья у простых людей. Москвичи, надо сказать, очень активно скупают земли, дома и квартиры в Туапсинском районе, а вот денег на бытовой газ в Туапсе катастрофически не хватает и это при том, что газ, сопутствующий нефтепереработке на Туапсинском НПЗ, из Туапсе исчезает в густом тумане коммерческой тайны.