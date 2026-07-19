Полиция Иркутска ведет поиски матери с трехмесячной дочерью

Полиция Иркутского района разыскивает 34-летнюю Юлию Дудалеву и ее 3-месячную дочь Валерию. Женщина и ребенок ушли из дома в поселке Пивовариха, расположенного на улице Степной, и до сих пор не вернулись, сообщает ГУ МВД по региону.