Полиция Иркутска ведет поиски матери с трехмесячной дочерью

Полиция Иркутского района разыскивает 34-летнюю Юлию Дудалеву и ее 3-месячную дочь Валерию. Женщина и ребенок ушли из дома в поселке Пивовариха, расположенного на улице Степной, и до сих пор не вернулись, сообщает ГУ МВД по региону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии